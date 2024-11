Shelton Benjamin: «Mi mayor problema con Vince McMahon…»

Tras hablar de su serie documental en Netflix y de cuando le gritó después de un combate en WWE, Shelton Benjamin recuerda su mayor problema con Vince McMahon, quien fue su jefe desde el año 2000 al 2010 y posteriormente de 2017 a 2023. El veterano que actualmente trabaja en AEW aclara que nunca tuvo una mala reunión con el ex mandamás y que lo peor que recuerda de sus tiempos con él es que la falta de confianza.

► El mayor problema

«Fue mayormente profesional. Nunca he tenido una mala reunión con Vince. He visto a Vince de mal humor y cosas así, pero mis interacciones personales con él siempre han sido bastante agradables. Quizás hubo una vez, cuando recién comenzaba, en la que tal vez nos gritó por algo pequeño que probablemente él ya ni recuerde, pero como es Vince, yo sí lo recuerdo. En el gran esquema de las cosas, no fue nada. Personalmente, no tengo muchas cosas negativas que decir sobre Vince. Mi mayor problema con Vince fue que no tenía suficiente confianza en mí. Tiene que tener confianza en ti para ponerte en ciertas posiciones. Ese es mi único reproche personal con él. Aparte de eso, no tengo muchas cosas negativas que decir sobre mis interacciones con él. Si le pedía una reunión, siempre la obtenía. A veces, tenía que esperar. Una vez tuve que esperar casi tres o cuatro horas después de un show para tener una reunión. Su actitud era: ‘Si realmente quieres esta reunión, vas a esperar’. Hay gente que dice que quiere una reunión, él te hace esperar y la gente se va. Aparte de pequeños detalles como ese, no tengo muchas experiencias personales negativas».

