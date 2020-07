Qué mejor manera de decirlo: Shelton Benjamin hace historia en WWE. El reciente Monday Night Raw ha sido realmenente interesante para este veterano luchador que hasta hace unas horas no estaba en un buen momento debido a su irrelevancia en las historias de la empresa. Pero en el show de la marca roja puso su nombre en los libros además de ganar el Campeonato 24/7 y unirse a la facción Hurt Business, formada también por MVP y Bobby Lashley.

Es verdad que Benjamin ha hecho historia de una forma que probablemente nadie recordará dentro de dos días, debido a la poca relevancia del título que sostiene. Al comienzo fue interesante el que las Superestrellas pudieran ganarlo en cualquier momento, en cualquier sitio; ver a luchadores corriendo de aquí hacia allá, apareciendo en cualquier momento del show. Pero ese interés fue por la novedad y por el poco que había en las demás cosas que sucedían. Además de que quienes han estado luchando por este campeonato son nombres que del mismo modo no generan demasiado interés y eso también le ha afectado.

Pero el caso es que Benjamin, uno de los quince Campeones Intercontinentales más importantes, ha puesto su nombre en el libro del Campeonato 24/7. ¿Cómo? WWE Stats & Info apunta que el reinado que él comenzó anoche es el reinado número 100 de este cetro. Solo ha hecho falta un año y dos meses para que esto ocurriera. En cambio, hicieron falta más de 47 años para el Campeonato WWE y más de 24 para el Campeonato Intercontinental.

Time between first and 100th recognized reigns of a title:

- @WWE Championship: 47 years, 2 months

- #ICTitle: 24 years, 10 months

- 24/7 Championship: 1 year, 2 months@Sheltyb803 @RonKillings #WWERAW

— WWE Stats & Info (@WWEStats) July 21, 2020