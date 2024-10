Shelton Benjamin explica por qué firmó con AEW

Poco más de un año de haber sido despedido de WWE, «The Gold Standard» Shelton Benjamin se unió a AEW. Entre medias tuvo unos cuantos combates como agente libre pasando por promociones como PROGRESS, West Coast Pro o DEFY, de la cual su actual rival, Swerve Strickland, considera que es de donde salió la élite de la lucha libre; en realidad, antes de su mano a mano, el amigo de MVP enfrentará a Sammy Guevara esta semana en Dynamite.

#AEWDynamite, 10/23@Maverik_Center | Salt Lake City

LIVE 8pm ET/ 7pm CT on TBS Sammy Guevara vs. Shelton Benjamin After @sammyguevara made the challenge on #AEWCollision, he will now face @SheltyB803 LIVE on #AEW Dynamite THIS WEDNESDAY! pic.twitter.com/ksFcfA0lEg — All Elite Wrestling (@AEW) October 20, 2024

► Shelton Benjamin firmó con AEW

Antes también, hablando en Gabby AF, Shelton explicaba su firma con «Where The Best Wrestle»:

«Tuve algunas ofertas. MLW estaba muy interesado. Estaba haciendo muchas cosas internacionales y explorando otras opciones, dentro y fuera de la lucha libre profesional. La actuación es una de ellas. Incluso cosas como bienes raíces y cosas no relacionadas con la lucha libre. Básicamente, se reducía a que me gusta ponerme en la mejor posición posible para tener éxito. Cuando se cerró la puerta en WWE, realmente pensé mucho sobre hacia dónde quería ir. IMPACT era un lugar muy tentador. Pero, al final, lo que me importa es llegar a la mayor audiencia posible. Fuera de WWE, no hay un lugar más grande que AEW. No tengo tanto tiempo como muchos otros en cuanto a luchar en el ring. No es que me vaya a retirar pronto, pero para el tiempo que me queda, quiero llegar a la mayor audiencia posible. ¿Qué mejor lugar que AEW? No hay un mejor lugar».

Razón no le falta al bueno de Benjamin. Así mismo, como él sabe a la perfección, no se trata solo de tener la mayor audiencia posible sino de conectar con ella, de entregarle buenas luchas, historias, de emocionarla, así que veremos si eso es lo que hace en este nuevo capítulo de su carrera.