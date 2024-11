Shelton Benjamin: «En WWE estuve infrautilizado»

Tiene casi 50 años, pero Shelton Benjamin no renuncia a su sueño de ser campeón mundial (individual, pues lo ha sido por equipos) en alguna compañía.

He ahí uno de los principales motivos de su firma con AEW, según confesó bajo reciente entrevista con Gabby AF.

«Cuando se reduce a lo esencial, sin importar lo que esté haciendo, definitivamente estoy aquí para ser campeón. También lo entiendo; a veces no es tu momento y la historia no gira en torno a ti, pero sin importar lo que esté haciendo, estoy aquí para ganar campeonatos. Cualquier título. ¿Quiero que esté centrado en mí? Sí, me encanta el centro de atención. Siempre he querido el centro de atención, pero las personas a cargo tienen otros planes, y cuando trabajas para WWE, te adaptas a lo que ellos decidan. Está bien. Puedo aceptar eso. No te equivoques, aún quiero un campeonato mundial, y quiero cada logro que pueda añadir a mi currículum. Quiero ser campeón. Punto».

► El verdadero Shelton

Todas las palabras de Shelton Benjamin pos-WWE habían sido muy cordiales acerca de sus antiguos empleadores. De hecho, no descartó regresar a la empresa donde se hizo famoso. E incluso ya como «All Elite», confesó querer entrar próximamente en el Salón de la Fama del otrora Imperio McMahon.

Pero ahora, en el show de entrevistas ‘Close Up’ conducido por Renee Paquette, junto a MVP y Bobby Lashley, Benjamin alza la voz. Cabe apuntar, no obstante, que este espacio suele moverse dentro del «kayfabe», si bien lo expresado por «The Standard of Excellence» parece legítimo.

«Sin duda, creo que estuve contenido, estuve infrautilizado. Sin duda, creo que aquí en AEW, he tenido la oportunidad de demostrar a los fans quién soy en realidad, lo que de verdad puedo hacer, y no tener que hacer las cosas que había hecho antes. De veras me encanta poder ser yo aquí en AEW».