Shelton Benjamin llegó a un momento en WWE en que pensó que no quedaba nada más para él. Hoy, es la mitad de los Campeones Mundiales en Parejas de AEW. Ese pensamiento lo tuvo el veterano cuando la anterior compañía donde trabajaba puso fin a la facción The Hurt Business que compartía con Bobby Lashley, MVP y Cedric Alexander, y a la que reunió (sin el ex 205 Live) en «Where The Best Wrestle».

► ¿No tenía futuro?

“Las cosas iban extremadamente bien en WWE — y quiero aclarar esto porque la gente dice WWE, pero no fue WWE, fue Vince. Por alguna razón, él decidió que el dinero estaba con Bobby y MVP como su manager, y simplemente terminó con eso, con The Hurt Business. Nunca obtuvimos una respuesta clara sobre por qué. Cuando inicialmente recibí la noticia, fui a Vince y le dije: ‘He estado aquí durante años sin que pase nada, y finalmente tengo algo con lo que podemos trabajar, algo que me eleva y beneficia a la compañía, especialmente durante la era de la pandemia.’ En mi opinión, The Hurt Business y Roman Reigns llevaron a WWE durante esa época.

Me sentí un poco traicionado porque vengo aquí cada semana, nunca me quejo, arriesgo mi vida como todos los demás. Cuando otros querían quedarse en casa, nunca tuviste que preguntarte si yo vendría a trabajar. Entonces, para que carguemos con ese peso — y ojo, obviamente no fuimos los únicos, no somos las únicas personas — pero el hecho de que siempre estuviéramos dispuestos y realmente produciendo resultados, que de repente simplemente lo deshecharas… ¿Qué carajos, hombre? Su comentario hacia mí fue: ‘Hemos llegado tan lejos como podemos con The Hurt Business.’

The Hurt Business estuvo activo durante ocho meses antes de que él lo cancelara. Cuando dijo eso, fue como si algo dentro de mí quisiera llorar porque nada de lo que hago para esta persona parece ser suficiente. Nada es lo suficientemente bueno. En ese momento supe que realmente no tenía futuro aquí. En este punto, esto es solo un trabajo donde estoy cobrando un cheque. Quiero importar, nunca he sido un tipo que quiera quedarse en el banco y simplemente montarme en la ola que otros han creado. Quiero liderar la carga, ser el impulso detrás de la máquina. Pero me di cuenta: ‘Él simplemente nunca va a dejar que eso pase'», expresa Shelton en Talk Is Jericho.