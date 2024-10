Shelton Benjamin: «Bobby Lashley sería una victoria para AEW»

El ex WWE «The All Mighty» Bobby Lashley tiene unas cuantas ofertas sobre la mesa y en ningún momento ha descartado unirse a AEW:

«Tengo algunas ofertas de lucha libre sobre la mesa. Veo a Lio en AEW con MVP y Shelton. Esa también es una buena oportunidad. Me queda mucho por dar. No puedo esperar para volver. Tuve una pequeña lesión, así que me tomé el tiempo para recuperarme. Me siento bien ahora. He estado entrenando duro. Creo que en las próximas semanas deberíamos ver algo, algo va a suceder. Es hora de firmar y devolverle algo a los fans«.

De hecho, incluso se ha hablado de que él, MVP y Shelton Benjamin reformaran The Hurt Business como The Hurt Syndicate. Y ahora que sus dos amigos están dando sus primeros pasos en la casa Élite, «The Gold Standard» comenta la posibilidad de que él también tome ese camino a continuación:

«Si Bobby viniera… la mayoría de la gente era fanática de The Hurt Business: yo, MVP, Bobby y Cedric. La posibilidad de que Bobby venga a AEW es enorme, sería una victoria para AEW. Aparte de mí, tienes a uno de los atletas más fenomenales que podrías conseguir. Un dos veces Campeón Mundial de WWE. Solo atraerá a una audiencia más grande a AEW, así que es algo positivo. Cuándo sucederá, no estoy seguro. Bobby tiene sus propios planes y cuándo o si coinciden con los nuestros, aún está por determinarse. Su llegada a AEW solo puede beneficiar a todos los involucrados. Sería muy divertido.»

¿Te gustaría ver a Bobby Lashley en AEW?

