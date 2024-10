Shelton Benjamin: «Aún quiero ser campeón mundial»

WWE vio los mayores éxitos de Shelton Benjamin. Tres veces Campeón Intercontinental y Campeón en Parejas, Campeón de Estados Unidos. También fue Campeón Mundial en Parejas en ROH, Campeón Universal de Peso Completo en World Wrestling Council. Pero ni en su anterior compañía ni en ninguna otra de las grandes ganó nunca un título del mundo.

► La ambición de Shelton Benjamin

¿Lo conseguirá en AEW, donde está dando sus primeros pasos? Nunca se sabe. No parece demasiado probable por la gran competencia que tiene, el hecho de que es un veterano que probablemente funcione más para impulsar a las nuevas generaciones… Pero sorpresas más importantes se han visto. Lo principal es que él tiene esa ambición, como dice en Gabby AF:

“Cuando se reduce a lo esencial, sin importar lo que esté haciendo, definitivamente estoy aquí para ser campeón. También lo entiendo; a veces no es tu momento y la historia no gira en torno a ti, pero sin importar lo que esté haciendo, estoy aquí para ganar campeonatos. Cualquier título. ¿Quiero que esté centrado en mí? Sí, me encanta el centro de atención. Siempre he querido el centro de atención, pero las personas a cargo tienen otros planes, y cuando trabajas para WWE, te adaptas a lo que ellos decidan. Está bien. Puedo aceptar eso. No te equivoques, aún quiero un campeonato mundial, y quiero cada logro que pueda añadir a mi currículum. Quiero ser campeón. Punto.”

¿Te gustaría que Shelton Benjamin fuera Campeón Mundial de AEW? Para empezar a perseguir ese objetivo, sin duda es una buena noticia el que su primera rivalidad en «Where The Best Wrestle» sea con el ex campeón Swerve Strickland. Aunque antes, en el Dynamite de esta semana, va a verse las caras con el ex Campeón TNT Sammy Guevara.

