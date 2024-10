Shelton Benjamin apunta al Salón de la Fama WWE

Shelton Benjamin ha pasado casi dos décadas de su carrera en la WWE, y aunque su última etapa no fue muy buena (salvo su paso por The Hurt Business en el 2020), sus primeros años fueron bastante decentes, trabajando junto a Kurt Angle y logrando varios títulos. Hoy forma parte de AEW, pero eso no significa que tenga animosidad hacia sus antiguos empleadores.

► Shelton Benjamin tiene gran afecto por WWE

Hablando en el podcast de Gabby AF, Shelton Benjamin abordó la posibilidad de una eventual inducción al Salón de la Fama, expresando tanto su esperanza como su gratitud por la oportunidad. El ex Campeón Intercontinental compartió que Shawn Michaels le había dicho previamente que le guardarían un lugar allí, lo que solo refuerza su optimismo sobre ganar eventualmente el honor. Sin embargo, el luchador también enfatizó que independientemente de la empresa para la que esté trabajando actualmente, el Salón de la Fama sigue siendo un sueño personal, y aún se considera como un «tipo de WWE».

«Sería un buen toque al final de una larga carrera. ¿Sucederá? Me gustaría pensar que hice una contribución lo suficientemente grande al negocio como para entrar».

«Soy un poco un producto de la WWE. Me descubrieron, me entrenaron y la mayoría de la gente me conoce desde allí”.

Benjamin también respondió a la inquietud en torno a quién quisiera que lo induciera al Salón de la Fama WWE, nombrando rápidamente a Kurt Angle como su primera opción, pero sin descartar otros posibles nombres como MVP, Arn Anderson y Gerald Brisco, todos los cuales desempeñaron papeles cruciales en su carrera.

“Kurt Angle me ayudó a presentarme al mundo y me catapultó al ojo público. Esa sería mi primera opción”.

Habrá que ver si Shelton Benjamin recibirá su inducción al Salón de la Fama, gracias a sus contribuciones en la WWE. En todo caso, ahora está enfocado en su carrera en AEW, donde está demostrando que su carrera está lejos de terminar.