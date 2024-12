La talentosa y recordada luchadora de ECW y WWE, Shelly Martínez, más conocida como Ariel, con cedió una interesante entrevista a Ring the Belle, en donde acusó a WWE de intentar borrarla de la historia. Estas fueron sus palabras:

► Shelly Martínez, triste porque WWE ha tratado de borrarla de su historia

“Pero aquí está la cosa: WWE ha intentado borrarme. Les tomó mucho tiempo incluso reconocerme. Usualmente solo lo hacen alrededor de octubre, lo cual tiene sentido, pero hubo un largo período en el que ni siquiera lo hicieron.

«No estaba en su página de exalumnos ni nada. Hay personas que han hecho cosas mucho peores que yo. Oh, ¿qué pasa? ¿Tengo una gran boca, así que me echaron? Gran cosa. Hay personas que han hecho cosas turbias, han costado dinero a la empresa, y aún así soy yo a quien intentan borrar. Ahí fue cuando me di cuenta, hermano, todo es una farsa. Ni siquiera importa».

Martínez, de 44 años de edad, no lucha desde noviembre de 2017. Su última lucha con TNA fue en julio de 2008. Y su última gran aparición con WWE fue el 04 de diciembre de 2006 en ECW.