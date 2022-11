Sheamus volverá a la acción este viernes en SmackDown

Hace un par de semanas, Sheamus se enfrentó a Solo Sikoa en un combate individual, el cual perdería, aunque lo peor le llegó tras la conclusíon del mismo, ya que los miembros de The Bloodline atacó al ex Campeón WWE con sillas de acero, provocándole que sufriera una «fractura no desplazada» cerca del codo, según el parte oficial de la compañía, lo cual sirvió para que se ausentara de las pantallas y poder casarse con su prometida, Isabella Revilla, en un evento que contó con la asistencia de varios de sus compañeros y ex compañeros.

► Sheamus regresa a la programación tras estar dos semanas fuera de acción

Ahora que Sheamus contrajo nupcias, finalmente estará listo para volver a la programación de WWE. De hecho, PW Insider confirmó recientemente que el Guerrero Celta se unirá a la próxima grabación de Friday Night SmackDown en Indianápolis.

«Sheamus, quien ha estado fuera de la WWE por su reciente boda, está programado para regresar a la ruta con la WWE a partir de la grabación de Smackdown de este viernes en Indianápolis.»

Sheamus e Isabella Revilla se comprometieron en julio de 2021 en Irlanda mientras estaba de vacaciones y más de un año despúes se casaron finalmente. Ahora que está de vuelta en la programación, habrá que ver qué es lo que sigue para el Guerrero Celta, luego de que no pudiera estar en Crown Jewel para apoyar a sus compañeros Butch y Ridge Holland en su lucha contra The Usos, donde no pudieron obtener la victoria.