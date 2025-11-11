Sheamus vence a Nakamura y buscará enfrentar a John Cena

Sheamus y Shinsuke Nakamura se enfrentaron buscando avanzar en el torneo para definir al último oponente de John Cena, ambos buscando ese honor de hacer historia.

El combate inició un duelo físico entre Sheamus y Shinsuke Nakamura, una batalla de estilos que marcó el tono del encuentro, lo cual dejó al celta mejor posicionado.

El encuentro comenzó con intercambios técnicos entre ambos gladiadores, mostrando su experiencia y fortaleza. Sheamus impuso su poderío con suplexes y un Dublin Smile, mientras que Nakamura contrarrestó con patadas certeras y su característico ritmo agresivo. El público respondió con energía ante cada golpe y maniobra, disfrutando del contraste entre la rudeza del irlandés y la precisión del japonés.

► Momentos claves

El combate alcanzó su punto más alto cuando Nakamura intentó una Kinshasa, pero Sheamus lo sorprendió con un devastador rodillazo. Luego de varios intentos de conteo fallidos, Sheamus esquivó una nueva ofensiva del japonés y conectó una Brogue Kick perfecta para sellar la victoria por cuenta de tres. De esta manera, el “Celtic Warrior” aseguró su lugar en la siguiente ronda del torneo.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Sheamus se posiciona como un contendiente fuerte en el torneo Last Time is Now, acercándose un paso más a la oportunidad de enfrentar a John Cena en su posible última lucha dentro de WWE.