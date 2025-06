El mes pasado, se informó que Nueva Orleans ya no albergaría WrestleMania 42 en el Mercedes-Benz Superdome, sino que la ciudad albergaría Money In The Bank en el 2026, y aunque los rumores de que el evento vuelva a Las Vegas se han incrementado, todavía no hay una confirmación oficial.

► Sheamus resalta el éxito de WrestleMania 41 en Las Vegas

Aunque la noticia del cambio de sede de WrestleMania 42 ha tomado por sorpresa a muchos, inclusive dentro de la WWE, la estrella de Monday Night Raw, Sheamus, reveló en «The Pat McAfee Show» que Las Vegas sería una opción ideal para el evento debido al éxito que tuvo el pasado abril.

«Las Vegas es genial. Mira, obviamente no saldré durante el día por muchas razones, pero obviamente fue un éxito rotundo este año. Esa movida está por encima de mi nivel, pero, de todas formas, fue un éxito, así que obviamente volverán porque fue un éxito rotundo.»

Esta es la primera vez en que se cambia (sin un motivo de fuerza mayor) la sede de WrestleMania cuando esta ha sido previamente confirmada, pero la ciudad de Nueva Orleans obtendrá como compensación no solo Money in the Bank 2026, sino que también se le ha prometido ser sede de un futuro WrestleMania. Además, Money In The Bank del próximo año se celebrará en una fecha inusual, ya que el evento está programado después de SummerSlam, el sábado 29 de agosto de 2026.