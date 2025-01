Sheamus y el tatuaje de Cody Rhodes: «Moriría»

Ya pasaron los tiempos en que el tatuaje en el cuello de Cody Rhodes era un tema de conversación. Pero cuando dio que hablar lo hizo a lo grande, nunca mejor dicho. Por ejemplo, su hermana Teil contaba:

«Encontré al tatuador. Reservé la cita. Pensé que lo iba a hacer en su pecho. Ya tenía uno en honor a nuestro papá. Pensé, ‘Es un hombre adulto, puede tatuarse. No hay problema’. Cuando todos lo vimos, era tan grande. Ni siquiera quería decirlo porque en ese momento recibimos muchas reacciones. No le dije a nadie. Mi mamá preguntó, ‘No puedo creer que haya hecho eso. No tenía idea’. Ese fue un día. Mis tías, del lado cubano, en Tampa, activaron la verdadera ‘cadena telefónica’. Cuando tenemos una emergencia, se activa la cadena telefónica. Eso se clasificó como emergencia«.

► Prefiere un problema de salud

Una emergencia sería también si Sheamus sufriera una insuficiencia hepática o renal pero «The Celtic Warrior», compañero del «American Nightmare» en WWE, preferiría eso antes de tener ese tatuaje.

«Espero que haya tomado unas 20 copas de bourbon antes de tomar esa decisión. Estamos hablando de miles, amigo [cuando le preguntaron cuántas Guinness necesitaría para hacer eso]. No hay manera. Moriría de insuficiencia hepática y renal antes de que eso pasara. Todo lo que la gente hace es una elección personal. Es lo que nos hace diferentes. Mi elección personal es que no hay ninguna posibilidad. Olvídate de la reacción del público. Solo con mi padre, mi familia se burlaría de mí y se reiría de mí.»

No sorprenderá a nadie saber que el veterano de Irlanda no tiene ningún tatuaje. O que el Campeón WWE tiene otros, en su pecho y en uno de sus dedos.

