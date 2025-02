Sheamus también será representado por Paradigm

La Superestrella de WWE «The Celtic Warrior» Sheamus se une a varios de sus compañeros en la agencia de representación Paradigm. Conocemos la información gracias a un reporte en exclusiva de Deadline.

Embed from Getty Images

► Sheamus firma con Paradigm

EXCLUSIVA: Stephen Farrelly, conocido como Sheamus en WWE, firma con Paradigm para representación

Stephen Farrelly, conocido profesionalmente como la superestrella de WWE Sheamus, ha firmado con Paradigm para su representación.

Farrelly recientemente firmó una extensión de contrato por varios años con WWE, justo cuando la compañía apuesta completamente por Monday Night Raw en Netflix. Sheamus es el primer campeón de WWE nacido en Irlanda, ha sido cuatro veces Campeón Mundial de WWE, cinco veces Campeón en Parejas, tres veces Campeón de los Estados Unidos y un Campeón Grand Slam. Ha logrado algunos de los hitos más importantes de WWE, ganando el Royal Rumble, Money in the Bank y King of the Ring, una hazaña que solo unos pocos han conseguido.

Algunos de sus momentos más memorables incluyen su victoria en el Campeonato Mundial Peso Pesado en solo 18 segundos contra Daniel Bryan en WrestleMania XXVIII, así como su brutal enfrentamiento por el Campeonato Intercontinental contra Gunther en Clash at the Castle 2022.

Paradigm también representa a otras superestrellas de WWE como CM Punk, Liv Morgan, Drew McIntyre, Tiffany Stratton, Damian Priest, Jade Cargill, Montez Ford, Nattie Neidhart y Alexa Bliss.

Embed from Getty Images

Farrelly es una figura reconocida en los medios deportivos, con apariciones regulares en ESPN College GameDay, The Pat McAfee Show y la cobertura de la Premier League en NBC/Peacock. También ha trabajado como narrador y ha participado en eventos de Notre Dame Football y la NFL con los Tennessee Titans.

En el mundo digital, Sheamus tiene más de 16.75 millones de seguidores en plataformas como Instagram, X y Facebook, lo que lo convierte en una de las cinco superestrellas activas de WWE con mayor engagement. Además, su canal de YouTube sobre fitness, donde entrena junto a superestrellas de WWE, atletas y celebridades, suma más de un millón de suscriptores.

Carrera en el cine y colaboraciones comerciales

En el cine, Sheamus interpretó a «Rocksteady» en Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, a «Thursty» en la película Buddy Games protagonizada por Josh Duhamel y se interpretó a sí mismo en Fighting With My Family. También tuvo una aparición en NCIS: LA de CBS.

En cuanto a trabajo de doblaje, participó en Scooby-Doo! and WWE: Curse of the Speed Demon y The Jetsons & WWE: Robo WrestleMania!.

Además, ha trabajado con grandes marcas en campañas publicitarias para Mountain Dew, Snickers, TurboTax, Aires Tech, Mike’s Hard Lemonade, Liverpool Football Club, Major League Soccer y Cricket Wireless.

Embed from Getty Images