Sheamus se pronuncia después de su regreso a WWE

Después de muchos meses lejos de la acción luchística, Sheamus volvió a WWE durante el episodio de Raw del 15 de abril. Y no lo hizo de cualquier manera sino derrotando a Ivar en un combate de bestias que le hizo dar lo mejor de sí, en especial en cuanto a fuerza física, empezando por ese espectacular White Noise desde la segunda cuerda que le aplicó al vikingo, a quien terminó venciendo después de un rodillazo con la rodilla sin protección y su clásica Brogue Kick.

Cabe señalarse también que «The Celtic Warrior» recuperó su antiguo tema de entrada, ‘Written In My Face’, lo cual fue uno de los apuntes que él mismo hizo en redes sociales, a las que también ha vuelto después de un tiempo ausente, al término del programa.

— Sheamus (@WWESheamus) April 16, 2024