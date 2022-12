Sheamus se burla de The Usos con unos regalos de navidad

Sheamus se ha visto envuelto en una acalorada rivalidad con The Bloodline desde que intentaron romperle el brazo hace varias semanas. Eventualmente, con la ayuda de Drew McIntyre, Kevin Owens y sus compañeros de The Brawling Brutes, el Celtic Warrior llegó a enfrentarlos en Survivor Series WarGames, aunque no consiguieron la victoria.

En el reciente Friday Night SmackDown, Sheamus atacó a The Usos tras bastidores luego de que se involucraran en su combate contra Sami Zayn y le costaran la derrota. Acto seguido, les informó que él y Drew McIntyre competirán por el Campeonato Indisputable en Parejas WWE la próxima semana en SmackDown ante ellos, siempre y cuando Jimmy y Jey salgan airosos de la defensa titular que tendrán en Monday Night Raw ante Matt Riddle y Elias.

► Sheamus consiguió cajas de lego para The Usos

Mientras Sheamus se prepara para afrontar un nuevo capítulo en su rivalidad con The Usos, aprovechó este fin de semana para burlarse de los Campeones Indisputables en Parejas al mostrar unos regalos que supuestamente tendría para ellos. En su cuenta de Twitter, el Celtic Warrior publicó una fotografía posando con dos cajas de lego, con la respectiva burla a sus rivales.

Christmas presents for @WWEUsos sorted. Shop assistant said these might be a wee advanced.. i’d be happy if they can open the boxes & not choke. #lego #thedumbline #tooucey pic.twitter.com/tCvbVBztXy — Sheamus (@WWESheamus) December 5, 2022

“Regalos de Navidad para The Usos, resueltos. El asistente de la tienda dijo que estos podrían ser un poco avanzados. Me encantaría que pudieran abrir las cajas y no ahogarse. #lego #thedumbline #tooucey”.

Será interesante ver si Drew McIntyre y Sheamus podrán destronar a The Usos, quienes ya llevan más de 500 días como máximos monarcas de la división. En todo caso, se espera que este viernes podamos ver un buen combate, pero sin descartar la presencia de los demás miembros de The Bloodline y The Brawling Brutes.