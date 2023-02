Sheamus retó a Edge a un combate

Sheamus lo ha conseguido prácticamente todo en WWE: ganó Royal Rumble, King of the Ring, Money in the Bank, y también ha conseguido todos los títulos posibles en la compañía, excepto el Campeonato Intercontinental, que le ha sido esquivo en toda su carrera, aunque ha estado muy cerca en ocasiones, como en su reciente rivalidad contra Gunther que desembocó en un gran combate en Cash at the Castle el año pasado.

► Sheamus y Edge no se han enfrentado todavía

En caso de que Sheamus consiguiera eventualmente el Campeonato Intercontinental WWE, sería la segunda Superestrella en conseguir todos los hitos posibles en la compañía, con Edge siendo el único en lograrlo hasta el momento. Precisamente, el miembro del Salón de la Fama WWE ha estado haciendo referencia de aquello al Celtic Warrior en Twitter en las últimas horas, y el miembro de The Brawling Brutes también respondió indicándole que ya lo ha superado. Esto provocó un ida y vuelta de tuits, que podría desembocar en un combate algún día.

.. and here i am about to surpass this gingerist pretend viking. #ultimategrandslamchampion https://t.co/U4FCLlJWcN — Sheamus (@WWESheamus) February 1, 2023

“.. Y aquí estoy a punto de superar a este vikingo fingido pelirrojo #UltimateGrandSlamChampion”

Got one last banger in ya grandad? Don’t reach for the pipe & slippers just yet.. #therecanbeonlyone https://t.co/QcRvkwdnBP — Sheamus (@WWESheamus) February 1, 2023

– “Bueno, ahora mismo estoy solo en el Salón de Lo he ganado todo. Me siento solo. Gana ese Campeonato Intercontinental y podemos tener una charla Ronnie, ¡ups, Sheamo! Ya es hora de que tengamos un buen encuentro 1 contra 1 a la antigua, canoso.” – “¿Tienes un último golpe en tu abuelo? No busques la pipa y las pantuflas todavía…”

Si bien la superestrella de WWE Edge puede estar ocupada lidiando con The Judgement Day en este momento, un desafío con Sheamus luce interesante en el horizonte. Curiosamente, aunque ambos han tenido varias interacciones en el pasado, jamás se han enfrentado en un uno contra uno.