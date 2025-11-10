En menos de seis meses de su debut en la televisión de la WWE, Sheamus conquistó el máximo galardón de la compañía: el Campeonato WWE, cuando derrotó a John Cena, considerado por muchos el rostro de la WWE, en el evento TLC 2009.

► Sheamus ganó su primer Campeonato Mundial en TLC 2009

Durante una reciente edición de «Raw Recap», Sheamus recordó su primera victoria contra Cena y reflexionó sobre este importante hito en su carrera, señalando que también representó la realización de un sueño personal.

«Cuando miro hacia atrás, y obviamente todo sucedió muy rápido, mi objetivo siempre fue no solo ser parte del elenco, sino tener éxito y, por supuesto, ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo en la WWE. Es la cima. Crecí viendo este deporte, este entretenimiento, como quieran llamarlo. No me perdía ni un solo Saturday Night’s Main Event. No me perdía los programas matutinos de los sábados, ni la Nueva Generación, ni la Attitude Era. Era un fanático acérrimo, y ese es el sueño de todo aquel que ve la WWE».

«Sabía que tenía una intensidad que nadie más tenía, y eso es lo que realmente me ha mantenido único, además de mi color de piel, mi pelo rojo y mi acento dublinés, pero creo que la intensidad es algo que siempre he potenciado».

En el momento de ganar su primer título, Sheamus llevaba dos años bajo contrato en la WWE, incluyedo un tiempo en el territorio de desarrollo, la Florida Championship Wrestling (en ese entonces). Evidentemente, el irlandés aún se sentía relativamente novato dentro del elenco principal de la WWE, pero dentro de la compañía sabían de lo que era capaz de hacer.

El primer reinado de Sheamus como Campeón Mundial duró 70 días, y eventualmente perdió el título contra el propio Cena en Elimination Chamber 2010. A lo largo de su carrera, y siendo uno de los hombres más veteranos del elenco actual, «El Guerrero Celta» ha sumado ya cuatro títulos mundiales.