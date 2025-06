Sheamus: «R-Truth va a regresar a la WWE»

En una de las noticias más sorprendentes de los últimos años en WWE, recientemente se confirmó la salida (debido a la no renovación de su contrato) de R-Truth. Superestrellas, fanáticos y otras personalidades de la lucha libre están entre el enfado y la confusión.

Pero no Sheamus. «The Celtic Warrior» está seguro de que «The Truth» regresará en algún momento a la compañía:

Tuvimos ese combate sin público televisivo en la carretera, y desde entonces conectamos. Es ese tipo que entra al vestuario y todo es risas. Tiene una risa contagiosa que ilumina el lugar. Pero nunca lo sabes, hermano. Solo tienes que salir ahí fuera y hacer lo tuyo. A veces no puedes saber cuándo es ese momento (el final). No es el final. A veces es solo una pausa. No hay forma de que Truth no regrese en algún momento .”

Una opinión la de Sheamus que (hablando con él en su Pat McAfee Show) comparte Pat McAfee:

«The fans get to know who that person is and they fall in love with the character..

R-Truth is one of the most beloved because he’s one of the most entertaining..

There’s no way he isn’t gonna come back at some point» ~ @WWESheamus #PMSLive pic.twitter.com/QpXXwQV8CK

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) June 4, 2025