Sheamus quiere ir por el Campeonato Intercontinental WWE

Sheamus hizo su regreso al ring en el episodio de Monday Night RAW la semana pasada, marcando su primer combate desde que se enfrentó a la ex Superestrella de la WWE, Edge, en SmackDown en agosto del año pasado. Este lunes, volvió a sumar una nueva victoria ante Shinsuke Nakamura, solo unos minutos después de que había tenido un cruce de palabras con Drew McIntyre.

► Sheamus no ha sido Campeón Intercontinental WWE

Durante el reciente RAW Talk después del episodio de Monday Night RAW de esta semana, se le preguntó a Sheamus sobre su confrontación con Drew McIntyre y qué sigue para él. Sheamus admitió que él y McIntyre siguen siendo mejores amigos y dejó en claro que su meta es conquistar el Campeonato Intercontinental, único título que le falta en su palmarés.

“No lo sé, Cathy, acabo de regresar, ¿sabes? Todavía me estoy sacudiendo el óxido y tener dos victorias consecutivas es simplemente increíble. He estado fuera durante ocho meses; parece mucho tiempo. Justo antes de irme o lesionarme, tuvimos un entrenamiento de guerrero celta. Creo que todavía me estoy recuperando de eso, sinceramente. No estoy seguro de por qué me rasco la cabeza, pero aquí estamos.

Estoy tratando de hacer entrar en razón a Drew. Él es mi mejor amigo; Lo conozco desde hace 20 años, pero actúa como un muñeco, sentado en el ring y quejándose. ¿Que esta haciendo? ¡Está viviendo el sueño! ¡Ambos estamos viviendo el sueño! Pensé que esto había terminado hace ocho meses y ahora estoy de regreso, haciendo lo que amo cada semana. Es una bendición, de verdad, y sólo estoy tratando de sacarlo de ahí. Él está obsesionado con CM Punk (no sé por qué), pero yo tengo que concentrarme en mí mismo.»

“Se acerca el torneo Rey del Ring. Lo gané en 2010, lo cual fue increíble y parte de mis logros. ¿Y el Campeonato Intercontinental? Está tan cerca, al alcance de la mano. Es el único título que necesito para completar el set.

Entonces, ¿mi principal prioridad desde que regresé? El Campeonato Intercontinental. Estoy disfrutando el viaje, los fanáticos son geniales y me lo estoy pasando genial”.