Sheamus pelea con LL Cool J en NCIS: Los Ángeles

NCIS: Los Ángeles es una famosa serie de televisión estadoundiense de acción que nació en 2009 como un spin-off de NCIS: Criminología Naval con los archiconocidos Chris O’Donnell y LL Cool J como protagonistas dentro de una trama que reza así: Armados con lo último en tecnología y equipamiento, el Gobierno recurre a estos especialistas en situaciones que, normalmente, suponen una amenaza para su integridad. Trabajan codo con codo y hacen lo que sea necesario para proteger los intereses nacionales. En la actualidad continúa en emisión con 14 temporadas y 314 episodios. Nada tiene que ver con la WWE pero no hace demasiado tiempo Goldberg apareció como estrella invitada:

No what ifs, ands or maybes. Time to investigate. New episode on Sunday with @Goldberg #NCISLA pic.twitter.com/RerowD8mY2 — NCIS: LA (@NCISLA) March 6, 2020

> Sheamus en NCIS: Los Ángeles

Pero el miembro del Salón de la Fama de la compañía número uno de lucha libre profesional no ha sido el último en tener un pequeño rol en la ficción de CBS que también puede verse en Paramount+ puesto que en el capítulo de ayer estuvo Sheamus, como él mismo comparte en recientes publicaciones en redes sociales. Hay que decir que tiene un look distinto al que utiliza en los encordados pero no demasiado. Como curiosidad, LL Cool J también ha estado en la WWE, lo hizo en WrestleMania 31 o mucho antes en un segmento en Raw en los 2000.

Es interesante apuntar que este no es el debut del ‘Guerrero Celta’ como actor. Para ello tenemos que irnos a 2008, cuando tuvo un papel en la película ‘El escapista’. En 2009 estuvo en ‘Legend of the Bog’ y ‘Once Upon a Time in Dublin’. Luego se enfocó completamente en la WWE hasta que en 2014 apareció en un episodio de ‘Royal Pains’. En 2016 puso ver a Rocksteady en ‘Ninja Turtles: Fuera de las sombras’. También se dio vida a sí mismo en ‘Luchando con mi familia’, de 2019, mismo año en que estrenó ‘Juegos de colegas’ y ‘Atone’. Y lo haría nuevamente en ‘Mi primer gran combate’, de 2020. Y en 2021 puso voz a Erik the Brave en ‘Will Sliney’s Storytellers’.