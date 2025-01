Sheamus: «Mi rol en WWE es ayudar a los jóvenes»

Sheamus ha logrado todo en WWE (a falta del tan comentado Campeonato Intercontinental o ser estelar en WrestleMania): ha sido tres veces Campeón WWE, tres también Campeón de Estados Unidos, cinco Campeón en Parejas, ha tenido grandes rivalidades con Superestrellas de renombre como John Cena, Randy Orton o Daniel Bryan, formó el equipo The Bar, el trío The Brawling Brutes o la facción The League of Nations, y un día entrará al Salón de la Fama.

► Ayudar a los jóvenes

Con todo ello, a sus 46 años (22 de carrera), habiendo superado lesiones que pudieron terminar con su carrera, cree que es el momento de retribuir, de brindar su mano a las nuevas generaciones, como explicaba recientemente en It’s Called Soccer!, programa presentado por por las leyendas vivientes del fútbol inglés Gary Neville y Jamie Carragher, junto con Rebecca Lowe.

“Para mí, ya lo he hecho todo. Solo hay una cosa que no he hecho, y es ganar el Campeonato Intercontinental… He logrado tanto, y ahora estoy en ese rol de ayudar a que los nuevos talentos asciendan… cuando veo a estos chicos nuevos entrar, no quieres hundirlos, quieres ayudarlos a salir adelante. Y luego, cuando los ves actuar con tanta pasión, eso de alguna manera despierta la pasión en ti… y para mí, hacer eso y ayudar a estos chicos… me mantiene motivado. Me encanta verlos tener éxito.”

► Fan del fútbol

También, aprovechando su visita al show, «The Celtic Warrior» habló de su fanatismo por el fútbol, concretamente, por el Liverpool:

“Cuando era niño, tomaba una decisión. En Irlanda, en aquella época, había tres equipos que eran muy populares entre los niños: Liverpool, Manchester United y Arsenal. El Liverpool tenía a Ray Houghton, Ronnie Whelan, Steve Staunton y John Aldridge. En mi caso, cuando miro la Eurocopa de 1988 y veo a este equipo con cuatro jugadores irlandeses, me resultó fácil tomar la decisión de convertirme en hincha del Liverpool”.

Así mismo, de pasar del fútbol a la lucha libre cuando era joven:

“Siempre me encantó. Solía ​​vivir en el centro de Dublín… y donde estábamos en ese momento, solo teníamos dos canales. Así que cada vez que estaba allí, había lucha libre los sábados por la mañana. Solía ​​ver World of Sport. Así es como empezó… La WWE llegó, creo que a mediados o finales de los 80, y luego eso era algo completamente diferente, como algo más grande que la vida, como una especie de gigantes en el ring… era algo así como Arnold Schwarzenegger y Stallone”.

Y hablando de Gary Neville, además de mencionar que podría ser un manager en WWE y nombrar a Bobby «The Brain» Heenan, Sheamus le aplicó su Cloverleaf: