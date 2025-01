Sheamus: «¿Mi reputación en WWE? No voy a cambiar»

En el cuadrilátero y también en el vestuario de WWE, Sheamus tiene una reputación. «The Celtic Warrior» se sentó recientemente con Collider para una entrevista y le preguntaron por ello, poniendo en claro el veterano que ni va a pedir perdón por ella ni tiene la intención de cambiar.

Embed from Getty Images

► Sorry not sorry

“La cosa conmigo es que nunca he sido alguien que se aproveche. Te golpearé. Te golpearé fuerte. No voy a romper narices ni nada, pero te golpearé. Pero espero que me golpeen igual de fuerte, si no más, y ellos lo saben. Se relajan ahí, pueden hacerlo, y pueden mostrar un lado de sí mismos que probablemente no podrían mostrar con cierto otro talento o con talentos más experimentados o veteranos como yo, y así es como me gusta.”

Embed from Getty Images

El oriundo de Irlanda explica cómo este enfoque se desarrolló a partir de lo que aprendió al luchar en su tierra natal y en el Reino Unido en los inicios de su carrera. “Simplemente amo ese aspecto físico. Es lo más importante para mí. Nunca seré un luchador aéreo. Tengo un aspecto técnico que aprendí en el Reino Unido e Irlanda, que incluye mucho trabajo de suelo y fundamentos. Pero la gente sabe—los fanáticos saben—que una vez que suena mi música, van a tener un banger. Van a ver una pelea real, y de eso estoy orgulloso. Al inicio de mi carrera, siempre fui rígido, todo el tiempo. Rígido en el ring, como el luchador duro. ‘Tienes que aprender a relajarte.’ Absolutamente no. ¿Por qué lo haría ahora? Esto es lo que soy. Esto es lo que me define».

Embed from Getty Images

“Estoy seguro de que hay personas que no quieren entrar al ring conmigo porque no les gusta el aspecto físico que traigo, pero no me importa porque, si quieres entrar al ring conmigo, entra al ring conmigo. Muchos talentos jóvenes quieren hacerlo, y sabrán que cuando tengan un combate con Sheamus, será un banger de combate, y la multitud les dará mucho más respeto por ello”.

Embed from Getty Images