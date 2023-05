Sheamus: “Haré un hombre a Austin Theory”

Con motivo de su lucha esta próxima noche en SmackDown por el Campeonato de Estados Unidos contra Austin Theory, Sheamus estuvo esta semana en WWE’s The Bump para valorar esta nueva oportunidad que está teniendo en su carrera en la WWE.

► Sheamus, a por el título de Austin Theory

“A veces, hay mucha charla en el programa, pero creo que ya es hora de dejar de hablar. Solo quería hacer una declaración. Ha sido un año realmente tumultuoso para mí hasta ahora en 2023. Todos saben cuánto quería conseguir el Campeonato Intercontinental, y estuve muy cerca otra vez en WrestleMania. Así que simplemente me quedé sin cosas que decir y solo quería hacer una declaración. Theory hablará hasta cansarse, para ser honesto contigo, así que simplemente quería dejar en claro que quiero lo que él tiene, y eso es el Campeonato de los Estados Unidos.

“Decidí que mi forma de hablar sería en el ring. Él ha logrado mucho, mucho en poco tiempo. Es el campeón más joven de los Estados Unidos. Es muy impresionante en el ring, puede hacer muchas cosas que probablemente yo nunca podría hacer. Es muy atlético, pero es arrogante, es engreído. Lo entiendo. Llegó a la WWE y en tan poco tiempo, ha estado rompiendo récords y ha dejado su marca. Pero a veces, se acaba el camino. A veces, puedes chocar contra un muro de ladrillos, y ese muro de ladrillos soy yo. Estoy a punto de darle una lección diferente a la que le dieron Edge, Rey y John. Le voy a mostrar por qué soy conocido como el más duro, el más resistente, y él verá exactamente lo que es enfrentarse a mí.

“Theory tiene mucho talento, mucho potencial, pero hay un largo camino por delante. A corto plazo, ha tenido éxito, pero está a punto de pasar de ser un niño a ser un hombre cuando se enfrente a mí. Sé que Bobby ha sido muy físico con él, y tuvimos ese combate triple amenaza. Pero las triple amenazas para mí son diferentes a los combates individuales. Él básicamente tendrá que enfrentarme durante todo el combate y ver qué sucede. No hay mejor lugar que el viernes por la noche en SmackDown. He convertido ese lugar en mi hogar en los últimos años, y no he tenido un campeonato alrededor de mi cintura desde que perdí ese título hace un par de años en SummerSlam ante Damian Priest. Así que creo que ya es hora de que vuelva a tener algo de oro alrededor de mi cintura, y no hay mejor momento que este viernes”.

