Sheamus: de informático y guardia en un bar a WWE

Sheamus revela su inusual camino hacia convertirse en Superestrella WWE. Hoy, es un futuro miembro del Salón de la Fama. En su momento, «The Celtic Warrior» era un informático que trabajaba como guardia de seguridad en el actualmente desaparecido club nocturno Lillie’s Bordello en Dublín (Irlanda).

El propio veterano lo cuenta en Virgin Media:

« Lo vi allí y me acerqué a hablarle . Fue muy buena onda, muy conversador. Me dio el número de su agente. Le escribí por correo y ella me pasó información de varias escuelas».

«Curiosamente, conocí a Bret Hart en Lillie’s una noche libre (Sheamus cuenta que en alguna ocasión protegió a Bono, el vocalista de U2). Me dio información sobre escuelas. En 2002 dejé el trabajo y me fui a Nueva Jersey…

En una entrevista con talkSPORT, el luchador irlandés reveló que luchaba en pequeños shows mientras trabajaba en Canary Wharf, en Londres, Inglaterra (Reino Unido) antes de tener una prueba exitosa con WWE en Mánchester.

«Siempre creí que lo lograría. No sabía qué tan exitoso sería, pero siempre supe que tenía la pasión para hacerlo, y siempre creí en mí. Esa creencia ha crecido con los años.

«De hecho, aunque no lo creas, llegué a Estados Unidos bastante confiado por mis combates independientes, pero cuando llegué a FCW —que ahora es NXT— me metí en la escuela de entrenamiento con Steve Keirn y el Dr. Tom Prichard, los dos entrenadores. El Dr. Tom entrenó a The Rock, Kurt Angle, Mark Henry, y probablemente es el entrenador de lucha más respetado y reconocido del mundo. Fueron una gran bofetada en las pelotas.

«Me decían: ‘Estás haciendo todo mal… estás perdido… no sabes contar una historia… no sé qué estás intentando hacer’. Y ese fue el momento en que pensé: ‘Quizás no sé realmente lo que estoy haciendo.’

«En las independientes nadie te dice si estás bien o mal, porque WWE tiene un estilo particular. Tuve que tragarme un gran trago de humildad y empezar desde cero.»