Sheamus culpó a Roman Reigns del problema con su micrófono

Hace un par de semanas, Sheamus se enfrentó a Solo Sikoa en un combate individual, y luego del mismo, los miembros de The Bloodline atacó al ex Campeón WWE con sillas de acero, provocándole que sufriera una «fractura no desplazada» cerca del codo, según el parte oficial de la compañía, aunque su ausencia no duró mucho tiempo, porque en el reciente Friday Night SmackDown estuvo de vuelta y, como era de esperarse, se unió a sus compañeros de The Brawling Brutes para hacerle frente a la facción liderada por Roman Reigns.

► Sheamus carga contra Roman Reigns y The Bloodline

El Guerrero Celta hizo su regreso a Friday Night Smackdown esta semana y realizó una promoción mordaz sobre Roman Reigns y The Bloodline. Sin embargo, su micrófono dejó de funcionar repentinamente, y esto fue objeto de burlas del Jefe Tribal, aunque «las bestias peleoneras» no se quedaron en las palabras y fueron con todo a atacar a The Bloodline antes de que Drew McIntyre saliera y ayudara a igualar las casrgas.

Durante una entrevista reciente en SmackDown Lowdown, Sheamus culpó a Roman Reigns por la falla de su micrófono durante su promo.

“Deberían despedir a quien sea que esté a cargo de esos micrófonos porque fue un maldito trabajo fallido, probablemente hecho por los compañeros de Roman en la parte de atrás. De cualquier manera, el mensaje es claro, que el comienzo del fin de Bloodline está cerca y The Brawling Brutes están listos para la guerra”.