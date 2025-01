Sheamus: «Cuando Sami Zayn se frota los pezones…»

La Superestrella de WWE Sami Zayn elogiaba recientemente la película ‘Kneecap’ en redes sociales: «Es brillante».

► Cuando se emociona…

Mientras hablaba en My Mom’s Basement with Robbie Fox, Sheamus contaba que su compañero le animó a verla y reveló su particular forma de emocionarse:

“No la he visto. He escuchado mucho al respecto, la gente me ha estado diciendo que la vea. Iba a verla en el vuelo a San José la semana pasada, pero estaba súper cansado y me quedé dormido. Tendré que verla. Escuché muchas cosas geniales sobre eso, pero aún no he tenido la oportunidad de echarle un vistazo. Sami Zayn me habló de eso el lunes mientras se frotaba los pezones, así que eso es una buena señal. Cuando Sami se frota los pezones y te cuenta una historia, significa que es realmente buena. Lo de los pezones es una señal infalible para Sami [ríe]. Por favor, no le digan a nadie que Sami Zayn se frota los pezones cuando se emociona [guiña y ríe]».

► ‘Kneecap’

Si no conoces la película, no te pierdas a continuación la sinopsis y el tráiler:

Cuenta la historia de una banda inusual formada por dos amigos de la infancia y traficantes de clase obrera, Naoise Ó Cairealláin y Liam Óg Ó Hannaidh, quienes se unen con JJ Ó Dochartaigh, un profesor de música, para crear un grupo de rap en gaélico irlandés. El singular encuentro entre estos tres personajes ocurre en una sala de interrogatorios de la cárcel, donde JJ actúa como intérprete cuando la policía no puede comunicarse con Naoise en inglés tras su arresto por desobediencia a la autoridad.

¿La has visto? ¿Te gustó tanto como a Sami Zayn?