Hoy en día, Sheamus es uno de los mejores luchadores que tiene el elenco de SmackDown y sigue trabajando en un gran nivel. Sin embargo, aún no logra conseguir el único título que le falta en la WWE, a pesar de haber tenido sus oportunidades, siendo la última a inicios de este año en WrestleMania 39, cuando no pudo derrotar a Gunther por el Campeonato Intercontinental WWE.

► Sheamus no oculta su frustración

Desde que Triple H asumió el cargo de director creativo de WWE, muchos talentos han recibido más atención y puestos claves en los eventos premium, y esto le ha dado grandes resultados a la compañía, tanto en términos de ventas como de visualizaciones en línea. Sin embargo, no todos han obtenido el mismo nivel de atención, y existen quejas por parte de varias Superestrellas que no han recibido mayor atención últimamente.

Sheamus, junto con sus compañeros, The Brawling Brutes, no han recibido tanta atención últimamente. Esto llevó a Sheamus a criticar a la WWE por cómo los han programado últimamente, y durante una entrevista reciente con el Daily Star, el ex Campeón WWE reflexionó sobre su propia posición en la WWE y admitió que duele cuando los trabajadores a tiempo parcial les quitan lugares en los eventos premium en vivo de la WWE.

“Saben que cuando me ponen en Smackdown todas las semanas van a tener dos o tres segmentos geniales, pero cuando se trata de pay-per-views y tienes a los luchadores de medio tiempo en el centro de atención. Entonces, perder un lugar en beneficio de un trabajador a tiempo parcial pica un poco.»

Evidentemente, sin mencionar nombre, Sheamus bien pudo referirse a Superestrellas como Logan Paul, quien a pesar de haber trabajado de buena manera, ha logrado varias apariciones en eventos premium a pesar de trabajar a tiempo parcial. Sheamus también cree que WWE desperdició su impulso orgánico después de lo ocurrido en Clash At The Castle el año pasado.