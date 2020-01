Sheamus, Cesaro y por qué WWE puso fin a The Bar

Cesaro ha estado yendo por su cuenta desde la lesión de Sheamus que provocó la ruptura de The Bar. El luchador suizo se encuentra ahora mismo formando facción con Shinsuke Nakamura (Campeón Intercontinental) y Sami Zayn. En realidad, si bien aparecen juntos e intentan dominar SmackDown en conjunto, su alianza no tiene un nombre y parece una historia para salir del paso. Pero eso es lo que está pasando con él. Mientras, el luchador irlandés volvió recientemente para también retomar su aventura en solitario.

► Por qué WWE puso fin a The Bar

No existe el plan de que vuelvan a formar equipo, pero tenemos que seguir hablando del que tenían, porque recientemente el «Guerrero Celta» contó a Cultaholic el motivo de que WWE tomara la decisión de ponerle fin.

«Cesaro y yo conseguimos todo lo que podíamos conseguir. Fuimos cinco veces Campeones de Parejas. Creo que The Bar ha cimentado nuestros legados y pienso que siempre podríamos volver a ello y hacer cosas enormes. Pero ahora los dos estamos en una aventura individual y quiero conseguir muchas cosas por mi cuenta. Quiero el Campeonato Interncontinental, eso es todo lo que me importa ahora».

Quien fuera Campeón WWE explica que Vince McMahon pensó que, después de haber hecho todo lo que hicieron juntos, con una alianza que salió de una rivalidad que tuvieron, lo mejor era que cada uno fuera por su cuenta. Aunque no cabe duda de que la lesión de Sheamus jugó un papel muy importante. Porque obviamente Cesaro no iba a quedarse sin luchar. Por otro lado, podrían haberse aliado de nuevo una vez el irlandés volvió a la acción. Pero no lo hicieron y no lo harán. El mandamás quiere verlos otra vez a cada uno por su camino.