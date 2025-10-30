Hay quienes dicen que no se puede tener todo pero la Superestrella de WWE «El Guerrero Celta» Sheamus sí lo tiene. Además de una envidiable carrera en la lucha libre profesional que en la actualidad lo ve consolidado como un veterano respetado y querido que no pudo haber logrado mayores éxitos en sus mejores tiempos, también goza de una vida privada de amor y felicidad.

► Sheamus celebra tres años de matrimonio

Como vemos en sus redes sociales, el luchador de Irlanda está festejando el tercer aniversario de bodas con su enamorada:

«Tres años increíbles han pasado, y parece que fue ayer cuando nos casamos.

Brindo por mi mejor amiga — la que constantemente me saca de mi zona de confort y convierte cada día en una aventura. Desde viajar por el mundo por primera vez por diversión (y no solo por trabajo), hasta abrirme los ojos a cosas que debo haber pasado cientos de veces sin notar — has cambiado por completo la forma en que veo el mundo.

Me has enseñado a desconectarme, a disfrutar de la vida, y juntos hemos construido un hogar lleno de amor… y con cuatro perros increíbles.

Gracias por ser mi mejor compañera y por cambiar mi vida para mejor, para siempre. Brindemos por muchas más aventuras en este tren loco juntos.

Te quiero, chica. xxx».

