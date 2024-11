Sheamus buscará hacer historia en Survivor Series 2024

El reciente episodio de Monday Night Raw dio un giro inesperado cuando Ludwig Kaiser logró una victoria por descalificación sobre Bron Breakker, gracias a la interferencia de Sheamus. Pero el caos no terminó allí, ya que estalló una riña posterior al combate entre los tres, lo que obligó al gerente general de Raw, Adam Pearce, a tomar la decisión de programar una lucha por el Campeonato Intercontinental de Triple amenaza para Survivor Series, que se llevará a cabo este fin de semana.

► Sheamus quiere el Campeonato Intercontinental WWE

Evidentemente, el escenario está listo para un enfrentamiento explosivo en WWE Survivor Series WarGames con Sheamus, Ludwig Kaiser y Bron Breakker luchando en un Triple Threat Match por el Campeonato Intercontinental, título que le hace falta al irlandés para hacer historia y convertirse en apenas la segunda Superestrella en lograr obtener todos los títulos (y logros) posibles en la WWE.

Sheamus no perdió el tiempo en promocionar el enfrentamiento y recurrió a su cuenta de Twitter para compartir su emoción junto con una foto detrás del escenario de él mismo luciendo una camiseta rota, que la usó durante su altercado, y anticipando que hará historia este fin de semana.

«Triple amenaza en #SurvivorSeries… La historia termina el sábado.»

Una victoria en Survivor Series marcaría un hito en la carrera del Celtic Warrior, quien ya tiene una condecorada carrera que incluye reinados como Campeón WWE, Campeón Mundial Peso Completo, Campeón de los Estados Unidos y múltiples títulos en parejas, además de ser un ganador del Royal Rumble, King of the Ring y Money in the Bank. ¿Lo conseguirá?