Sheamus apunta a ser el último rival de John Cena

En el reciente Monday Night RAW, Sheamus y Shinsuke Nakamura tuvieron un duelo bastante físico y una batalla de estilos que marcó el tono del encuentro, en búsqueda de avanzar en el torneo «The Last Time is Now», que definiría al último rival de John Cena para este 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año. Al final el Guerrero Celta terminó imponiéndose y avanzó a la siguiente ronda.

► Sheamus quiere «cerrar el círculo» con John Cena

El 13 de diciembre no solo es una fecha especial para John Cena porque conmemorará su retiro, sino que también es una fecha especial para Sheamus, puesto que hace 16 años, en el 2009, el Guerrero Celta logró su primer Campeonato Mundial, precisamente derrotando a Cena en una lucha de TLC en el evento del mismo nombre.

Previo a su combate programado en el último Monday Night Raw, Sheamus recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre la posibilidad de convertirse en el último rival de John Cena, haciendo referencia al hecho de que ese día marcaría el aniversario número 16 de su primer campeonato mundial logrado frente al mismo rival.

«Sheamus derrota a Cena, se convierte en Campeón WWE: 13 de diciembre de 2009. Sheamus derrota a Cena en la última lucha de su carrera: 13 de diciembre de 2025«

Con lo dicho, Sheamus tiene un argumento bastante bueno para convertirse en el último rival de John Cena, y lo dejó en claro durante su reciente victoria. Además, si consideramos que Cena se convirtió este lunes en el Campeón Intercontinental tras derrotar a Dominik Mysterio, el Guerrero Celta tendrá una motivación adicional, si dicho título se pone en juego ese día, puesto que sería lo único que le faltaría para sumarse al listado de estrellas que lo han conseguido todo en la WWE.