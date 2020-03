Shayna Baszler comenzó su historia con Becky Lynch cuando apareció en Raw hace varias semanas,empezando con la mayor intensidad posible al morderle el cuello, luego de que «The Man» tuviera una exitosa defensa titular contra Asuka.

A partir de ese momento, el escenario entre ambas se está preparando para el Show de Shows, que está casi en el horizonte. Baszler está empeñada en ganar su lucha dentro de la cámara de la eliminación en el próximo PPV, para obtener una oportunidad por el título contra Lynch en WrestleMania 36.

Lynch ha declarado que está apoyando a Baszler para que salga victoriosa la próxima semana, ya que quiere ponerle las manos encima luego del brutal ataque que sufrió a manos de la ex Campeona NXT.

WWE recientemente realizó un evento en vivo en State College, Pennsylvania, donde vimos a la Superestrella de NXT Shayna Baszler en acción contra la Superestrella de Raw, Liv Morgan. Ambas mujeres formarán parte de la lucha femenil dentro de la Cámara de Eliminación junto con otras cuatro Superestrellas el 8 de marzo próximo, luego de que sostuvieran la firma del contrato el lunes pasado en Raw.

En dicho encuentro, Baszler obtuvo una victoria sobre Morgan y la atacó una vez culminado el encuentro. Esto dio lugar a que Lynch saliera para hacer el salve, lo que llevó a una riña entre ella y Baszler. Inmediatamente después, Charlotte Flair y The Kabuki Warriors se involucraron y se pactó un combate entre Lynch & Flair contra Asuka & Kairi Sane por el Campeonato Femenil de parejas, en poder de estas últimas.

El referido encuentro terminó con una victoria por descalificación para Lynch y Flair después de que Asuka trajo una silla a al encuentro.

He aquí algunas publicaciones compartidas por los asistentes al evento en vivo, con los eventos antes mencionados:

They're doing Shayna Baszler vs. Liv Morgan on Raw house shows now. After Baszler wins, the post-match leads to Becky/Charlotte vs. The Kabuki Warriors for the tag titles. #wwestatecollegehttps://t.co/xHm09Riaeq

— IJoinedJustToFollowBeckyLynch (@OnlyforBecky) March 1, 2020