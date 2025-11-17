Shayna Baszler recuerda WWE, habla de AEW y más

Shayna Baszler fue despedida de la WWE a mediados de 2025 pero no ha terminado con la lucha libre. ¿Y con las MMA? La luchadora y peleadora habla de todo.

► En palabras de Shayna Baszler

Su momento favorito en WWE

“Obviamente, la era Black & Gold de NXT tiene un lugar especial en el corazón de todos los que formamos parte de eso. Fue una etapa increíble. No es solo por haber sido campeona tanto tiempo; es que creamos magia. Se podía sentir que estaba pasando algo especial. Así que sin duda esa era es un punto culminante de mi vida.”

Su victoria dominante en Elimination Chamber 2020

“No nos dicen nada hasta el mismo día.”

“Hubo un pequeño debate porque la idea inicial era que yo hiciera algo como Brock Lesnar, entrar primera e ir eliminando una por una. Pero pensé: ‘Los fans van a odiar eso’. Así que creamos la versión que terminó ocurriendo: darles un poco de combate y luego eliminar una por una al final. Así fue como salió.”

“Soy la única que ha eliminado a las cinco, creo. Tengo el récord.”

Posible futuro como entrenadora o productora

“Es algo que me resulta muy satisfactorio: entrenar, ayudar a la gente a aprender lucha. Pero creo que todavía tengo mucho que dar en el ring. Quiero enfocarme en eso primero y sacarlo de mi sistema.”

“La progresión natural sería entrenar. Mucha gente va a la universidad por 10 años para ser doctores o profesores; yo pasé ese tiempo aprendiendo artes de combate. Ese fue mi ‘universidad’. Tengo grandes maestros, así que tiene sentido transmitir ese conocimiento.”

Sueños, rivales y lugares que quiere visitar

“No es tanto una lista de nombres. Para mí es más una lista de lugares. Antes de firmar con WWE estuve en Japón y por todo Estados Unidos, pero no pude hacer gran parte del circuito europeo. Así que estoy feliz de estar aquí y espero volver más.”

Ir a AEW o TNA en el futuro

“Estoy abierta a todo. No me importan las letras; si hay cuerpos alineados para que yo los rompa, estoy lista.”

Volver a luchar junto a Ronda Rousey

“¿Quién sabe? Si hay algo que aprendes como fan del wrestling, es que nunca digas nunca. Todo puede pasar.”

Consejo para jóvenes que quieren empezar en la lucha

“Ponte a trabajar como si ya estuvieras ahí. Mucha gente espera a entrar a un gimnasio para entrenar; no, empieza ya.”

“Entrena como si fuera tu trabajo. Trabaja tus promos desde ahora. Si puedes tomar clases de improvisación o actuación, hazlo ya.”

“Mi consejo número uno para quien quiera MMA o wrestling: prepárate para trabajar tan duro como puedas durante mucho más tiempo del que crees que es justo.”

Su transición de MMA a la lucha libre

“Tuve suerte porque mi estilo de MMA, especialmente el catch wrestling, se traduce muy bien al wrestling profesional.”

“Lo más difícil fue que en MMA aprendes a ignorar al público y escuchar solo a tu esquina, mientras que en wrestling necesitas escuchar al público. Entrenar mis oídos para eso fue lo más complicado.”

“También cambia el ritmo: no es tan frenético.”

Qué es más difícil: MMA o wrestling

“Cada uno es difícil a su manera.”

“El wrestling es más duro para el cuerpo a largo plazo porque no tienes descanso.”

“En MMA una pelea puede ser más dura que un combate, pero luego tienes meses de descanso. En wrestling a veces lucho cada noche por dos semanas seguidas.”

“En MMA tu cardio tiene que ser perfecto, porque si tu rival nota que bajas el ritmo, se te echa encima.”

Si extraña las MMA

“Sí, las extraño. Creo que siempre lo haré.”

“He competido en deportes de combate desde los seis años; está en mi ADN. Creo que siempre habrá una parte de mí que lo extrañe.”

“No sé si algún día pensaré: ‘Estoy lista para retirarme’. Creo que siempre sentiré que tengo más para dar.”