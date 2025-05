Shayna Baszler reacciona a su despido de WWE

Shayna Baszler es una de las primeras Superestrellas WWE recientemente despedidas en pronunciarse públicamente después del «viernes negro» que acaban de vivir.

Ni corta ni perezosa, «The Queen Of Spades» manda un aviso tanto a su ahora ex empresa como a las que quieran contratarla a continuación:

No one can offer what I have to offer. Reality. Let the Galaxy burn.

— Shayna Baszler (@QoSBaszler) May 2, 2025