Shayna Baszler podría debutar con AEW en Title Tuesday

Hoy es martes, y ya saben lo que eso significa. Y no me refiero a nuevo episodio de WWE NXT, sino a nueva entrega de AEW Dynamite, denominada ad hoc Title Tuesday, que se emitirá en directo desde el Daily’s Place en Jacksonville (Florida, EEUU), como si de un miércoles se tratara, vía TBS, TrillerTV y Max.

Uno de los puntos más intrigantes del cartel estará en el reto abierto por el Campeonato TBS que porta Mercedes Moné, pues AEW no desvelará la identidad de su rival hasta la misma celebración del duelo.

Desde que se anunciara, muchos nombres están circulando, y Dave Meltzer, en reciente edición de la Wrestling Observer Radio, hace su particular quiniela: Shayna Baszler.

«Es de Dakota del Sur, vive en Florida. Tendría sentido que tuviera ese rol, en el sentido de que está empezando en las ‘indies’. Su cláusula no competitiva terminó. Supongo que habría una oportunidad para Tony Khan de firmarla. Probablemente Mercedes querría trabajar con ella. No es la peor invitada que he escuchado. He escuchado un puñado de invitadas que la gente dijo y pensé, ‘de ninguna manera’. Esta opción al menos tiene sentido si quieres que debute así. No sé, pero Shayna ha estado trabajando últimamente en las ‘indies’».

Baszler fue despedida de WWE el pasado 2 de mayo, y la gladiadora disputó su primer combate tras aquel suceso este pasado 5 de octubre, en Roseland XII de Prestige Wrestling, ante Dani Luna. «The Ace of Spades» fue anunciada para el próximo show de House Of Glory, el 11 de noviembre, donde se medirá a Maki Itoh.

Durante el reciente NXT Homecoming, Baszler hizo acto de presencia a modo de homenaje a la historia de la marca dorada, leitmotiv del show. Surgieron rumores de una recontratación en calidad de entrenadora, sin que conozcamos novedades al respecto.

► Cartel de AEW Dynamite Title Tuesday

Seguidamente, todo lo anunciado para AEW Dynamite Title Tuesday, velada cuyos resultados podrán conocer en directo de la mano de SUPERLUCHAS.