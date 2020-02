Shayna Baszler no quiere ser PG

Tanto John Cena como Vince McMahon lo han dejado claro en los últimos años: WWE seguirá siendo PG. Sin embargo, por ahora diversos sucesos de la rivalidad que mantienen Shayna Baszler y Becky Lynch no se adscriben precisamente a esta clasificación televisiva estadounidense. Caso de su última promo en Monday Night Raw.

Y pese al retardo de siete segundos en la emisión, WWE quiso que la palabra «mier**», habitualmente censurada con un pitido o enmudeciéndola, se escuchara en todo su esplendor, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Una decisión puntual que casa con el segmento también protagonizado por Lynch y Baszler la pasada semana, donde «The Queen of Spades» mordió a «The Man» en el cuello, mostrando a la ruda cual reina de los condenados.

Parece que McMahonlandia busca generar comentarios a costa de traicionar momentáneamente su filosofía de producto dirigido a toda la familia, pues WrestleMania 36 está a la vuelta de la esquina y hay planes de llevar a cabo allí un duelo Lynch vs. Baszler por el Campeonato Femenil Raw.

Aunque irremediablemente tenga que hacer frente a quejas de varios padres muy preocupados por que sus hijos escuchen la palabra «sh**» en un programa de ficción. Y Shayna Baszler quiso responder a uno de estos progenitores.

Or you could be a father and tell them I am a terrible person and they shouldn’t like me for that. Or that they will get grounded and their tablets taken away if they ever do that. Because I don’t give a crap about your kids so I won’t modify my behavior for them.

— Shayna Baszler (@QoSBaszler) February 19, 2020