Shayna Baszler: “No perseguimos el título, pero…“

Shayna Baszler y Ronda Rousey están trabajando como equipo en la WWE. Pero, ¿quieren el Campeonato Femenil de Parejas? Cualquiera diría que todas las luchadoras y todos los luchadores del mundo quieren un título. Sin embargo, la que fuera Campeona NXT aclara en una reciente entrevista en WWE Die Woche que en estos momentos no lo están persiguiendo. Y tiene sentido porque en la compañía no suelen verse rivalidades de campeona contra campeona y las dueñas de los cinturones actualmente son Dakota Kai e IYO SKY.

.@ShotziWWE and @NatbyNature are FIRED UP tonight and this Canadian crowd in Montreal is loving it! 🇨🇦👏

Can @RondaRousey and @QoSBaszler turn this match around? #SmackDown pic.twitter.com/QnnyxoWOpS

— WWE (@WWE) February 18, 2023