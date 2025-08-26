Shayna Baszler no esperaba su salida de la WWE

Shayna Baszler fue una de las Superestrellas de WWE despedidas en el pasado mes de mayo, y aunque en su momento dio a entender que probaría la agencia libre para continuar con su carrera, lo cierto es que no ha luchado desde entonces, y se mantuvo un tiempo como productora en NXT.
- NXT HEATWAVE 2025 | Oba Femi vs. Je’Von Evans.
- WWE RAW 25 de agosto 2025 | Rhea Ripley vs. Roxanne Pérez.
► Shayna Baszler había renovado recientemente con WWE
Shayna Baszler participó en la reciente edición de «The Ariel Helwani Show», donde se sinceró sobre su salida de la WWE, mencionando que no esperaba la noticia considerando que recientemente habían renovado su contrato.
«Me despidieron. Había firmado una extensión de contrato hacía poco. Ojalá hubiera expirado, pero no, me despidieron. Me quedaban como tres años».
«Obviamente, creo que nunca es una buena sensación. Pero no fue inesperado. Como nosotras, desde que no renovaron el contrato de Sonya Deville, Zoey Stark y yo dejamos de salir en televisión. Intentábamos proponer historias e ideas, y hacer nuestro propio trabajo en redes sociales y cosas así, pero nada funcionaba con la creatividad.»
Shayna Baszler tuvo una trayectoria destacada en NXT, donde fue dos veces Campeona; sin embargo, no pudo trasladar ese éxito al elenco principal, donde apenas logró conseguir el Campeonato Femenil de Parejas. Su última etapa fue cuando formó Pure Fusion Collective con Sonya Deville y Zoey Stark, en el que no tuvieron mucho impacto, a pesar de aparecer regularmente en televisión. De este grupo, solo queda Zoey Stark, quien actualmente se encuentra fuera de acción por una lesión en su rodilla.
La ex Campeona NXT siguió involucrada a la WWE tras su despido, produciendo algunos combates para NXT mientras se cumplía su cláusula de no competencia de 90 días.