Shayna Baszler halaga a Asuka: "No ha mostrado todo lo que tiene"

En Money in The Bank, Asuka se impuso a otras cinco competidoras para ganar el Campeonato Femenil Raw. Sin embargo esta noche en Backlash 2020 tendrá una dura prueba cuando se mida a Nia Jax.

La superestrella de la WWE Shayna Baszler apareció recientemente en The Bump de la WWE . La ex Campeona Femenina de NXT apareció en el programa de WWE Network para discutir una serie de temas de su reciente carrera en la compañía.

► Shayna Baszler halaga a Asuka

Uno de los puntos planteados fue el combate del Campeonato Femenil RAW entre Asuka y Nia Jax que tendrá lugar el domingo en WWE Backlash.

“Puedo sentarme aquí y decirte que Asuka recibió un título y demás. Pero ella es una ex campeona. Entonces eso no quiere decir que no sea una oponente formidable. Ella lo ha demostrado, pero creo que Nia Jax está en racha últimamente, literalmente ha estado levantando personas y arrojándolas, y nadie ha podido detenerla".

"Me lo hizo en el combate Money In The Bank. Ella solo me levantó y me arrojó contra la pared. Lo siguiente que sé? Me estoy despertando y la cosa ha terminado. Así que sé de primera mano cómo va eso y cómo se siente ".

“Asuka es astuta. Crecimos en el mismo linaje a través de la lucha libre profesional, algo así como el mismo árbol genealógico. Ella entrenó con algunas personas con las que yo he entrenado. Y algunos de nuestros entrenadores eran compañeros de equipo. Entonces, si sé algo de dónde vino en su entrenamiento? ¿En su educación? Ni siquiera ha arañado la superficie de lo que puede mostrar, así que sé que su caja de herramientas va mucho más allá de lo que nos damos cuenta. Entonces será una buena combinación ".