Shayna Baszler gana su primer título pos-WWE

A mediados de año, Shayna Baszler fue despedida de la WWE. Todavía no ha luchado mucho como independiente pero ya ha ganado un primer campeonato. Durante el reciente evento BRCW November Knockdown de la promotora Boca Raton Championship Wrestling, la que fuera Campeona NXT se coronó como Campeona BRCW.
► BRCW November Knockdown
Este es el único resultado que de momento vamos a adelantar por si quieren verlo sin conocer más detalles ya que está disponible al completo de manera gratuita.
Por otro lado, si prefieren ir directamente al final de los combates, a continuación repasamos quienes fueron los vencedores de cada uno de ellos en el VIP Ballroom At CBI en Boca Ratón, Florida (Estads Unidos):
- Ben Bishop venció a Bull James
- EJ Nduka derrotó a Rhys Maddox
- Campeonato Femenil BRCW: Shayna Baszler derrotó a Lacey Lane
- The Righteous (Dutch y Vincent) vencieron a Lakay y Prince Agballah
- Kerry Morton derrotó a Ricky Morton
- Campeonato de Peso Crucero BRCW: Jonny Fairplay retuvo ante Alan Martinez, Bobby Fish y Rey Fury
- Campeonato de Parejas BRCW: Sons of Boca (Cezar Bononi y Noah Kekoa) destronaron a The Wild Stallions (Matt Riddle y Stallion Rogers)