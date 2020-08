Shayna Baszler comenta sobre su experiencia en Raw Underground

Durante el reciente episodio de esta semana de Raw, vimos el regreso de Raw Underground dirigido por Shane McMahon y el segmento fue testigo de cómo Shayna Baszler hizo su debut en el Fight Club de la marca roja.

Cuando la ex Campeona NXT llegó por primera vez a la escena, nadie estaba listo para luchar contra ella. Como resultado, ella misma tuvo que elegir un oponente con quien pelear. Después de lanzar un ataque feroz sobre su primer oponente, otras dos mujeres decidieron interferir y detener a Baszler. Sin embargo, esta última se impuso incluso cuando se enfrentó a las tres mujeres por sí sola. A continuación, Shane McMahon declaró que era el final de la entrega de Raw Underground de esta semana.

Shayna Baszler ciertamente tuvo una presentación impresionante en el ring de Raw Underground, y conociendo su experiencia en las MMA previo a su llegada a WWE, se sintió como pez en el agua. De hecho, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde indicó que nació y fue moldeada para este tipo de cosas.

You only just discovered the Underground. I was born in it, molded by it. #RawUnderground #Reality https://t.co/wFY9y3v7xS

— Shayna Baszler (@QoSBaszler) August 11, 2020