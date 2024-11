La ex estrella de la NFL y personalidad de los medios Shawn Merriman pudo haber tenido una carrera en WWE -apareció en WrestleMania XXX y le dieron la «bienvenida a la familia»- pero en el último momento la relación se rompió. En Six Feet Under with Mark Calaway explica por qué.

► ¿Qué pasó con WWE?

«Yo estaba completamente comprometido, estaba totalmente dentro. Creo que hubo dos razones por las que esto no se concretó del todo… Llegué, fui el anfitrión de WrestleMania en Nueva Orleans, y al día siguiente volví al trabajo, lo cual fue una de las mejores experiencias de mi vida, incluyendo el fútbol. Estaba allí, compartiendo con Booker T, Shawn Michaels y luego Mick Foley. Estaba sentado con ellos, y fue un momento surrealista para mí porque sigo siendo fan. Llevaba mis auriculares, y primero sacaron a Hulk Hogan, y yo echando un vistazo porque el fan en mí aún quería verlo todo. Luego escuché el sonido de vidrios rotos, y salió ‘Stone Cold’ Steve Austin. Así que ahí estaba, mirando de reojo. Estoy en vivo en televisión, y estoy mirando sin parar. Finalmente, escuché el ‘If you smell,’ y apareció The Rock. Ahí dije, ‘A la mierda con esto.’ Estoy mirando. Esa fue mi decisión. No me importa lo que me digan en este momento, porque estoy mirando, no voy a perderme esto. Tengo el mejor asiento de la casa, puedo verlo todo. Fue genial, fue uno de los mejores momentos de mi vida. Hablé con Stephanie McMahon, hablé con Paul [Triple H] después. Pasé un tiempo con Vince [McMahon] en ese mismo período. Todo iba a suceder. Llegamos al punto donde dijeron, ‘¿Qué tal eso de ‘Lights Out’?’.

«Sí, querían la propiedad de mi apodo. Me llaman ‘Lights Out’ desde que tenía 6 años. Cuando recibí mi primer cheque de los Chargers en la NFL, compré el nombre y los derechos de ‘Lights Out’ porque quería ser dueño de ello. Así que lo tenía. Quizás estaba más cerca de la gente del lado de negocios, del lado de licencias y todo eso, incluso más que del lado del talento, porque sabía dónde estaba el dinero. Las licencias, las tiendas, los compradores, todo eso. Esa era una gran parte. Conozco el poder global de WWE. Así que estaba completamente comprometido. Creo que fue eso y, además, que la WWE Network no funcionó tan bien cuando se lanzó. Tardó un tiempo en despegar, y creo que terminaron despidiendo como al nueve o diez por ciento del personal, y fue un lío. Así que nunca logramos concretar nada. Pero siempre fue una buena relación con ellos, incluso hasta hoy. Veo a Paul y a algunos de los chicos de ese lado, me acerco a ellos, les doy un gran abrazo y siempre hablamos cada vez que nos vemos, así que tenemos una muy buena relación».

