Shawn Spears y su facción en NXT: «Son ilimitados»

El actual Campeón de Norteamérica, Shawn Spears, comanda una facción en NXT: The Curling. Junto a él están Brooks Jensen, Niko Vance e Izzi Dame.

Camino a un nuevo programa de la marca, el líder analiza el grupo que han creado en estos meses durante una reciente entrevista en Gabby AF:

«La facción está completa. Había muchas piezas en juego durante un tiempo que finalmente llegaron a su culminación, así que lo que viste en NXT que le sucedió a Tony [D’Angelo] y su equipo fue algo que se venía preparando desde hace mucho tiempo, una buena planificación. Siento que las personas que están en este pequeño grupo son personas que han estado buscando destacarse por mucho tiempo. Brooks Jensen, Niko Vance, Izzi Dame, personas que han estado, cuando digo chicos, lo digo de la manera más respetuosa, son solo más jóvenes, muy hambrientos, muy motivados, y puedo ver pequeños pedazos de mí mismo y cómo solía ser, y hasta cierto punto, cómo todavía soy, en cada uno de ellos y luego, colectivamente.

Cuando puedes ver eso en otra persona o cuando reconoces su hambre en los talentos más jóvenes, puede ser… hace que las cosas vuelvan a ser emocionantes, y si has estado mucho tiempo en esto, para alguien como yo que cumplió 23 años en enero, a veces es difícil entusiasmarse realmente y emocionarse por ciertas cosas o planes. He estado lo suficiente como para saber que a veces los planes no salen como se esperan. La mayoría de las veces, las cosas cambian, el negocio gira en una dirección, luego en otra, cosas como esas. Pero en este caso, cuando tengo tres talentos jóvenes específicos conmigo como esos tres, me emociono sin importar lo que estemos haciendo.

No me importa a dónde vayamos, no me importa cuál sea el plan. Tengo estos tres chicos clave que sé que son ilimitados en términos de talento y posibilidades. Así que en ese sentido, es muy emocionante para alguien como yo porque sé por lo que van a pasar, sé los altibajos que van a enfrentar, y sé cuántas veces probablemente lo van a pasar. Así que puedo ayudar o guiar [a ellos]. Puedo ayudar en ese sentido».