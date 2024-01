Fue uno de los fichajes más promovidos por AEW en sus inicios a la hora de venderse como la alternativa a WWE donde talentos desaprovechados podían encontrar su sitio. Pero por calidad de competencia, Shawn Spears se vio abocado a la inopia, y así, decidió dejar la casa Élite el pasado mes de diciembre.

Y esta semana, Spears ocupa titulares por el siguiente reporte de Fightful.

Ipso facto, los comentarios acerca de la supuesta evidencia de que Spears firmará con TNA o ha firmado ya se suceden entre la comunidad luchística de internet, si bien nadie descarta que el canadiense vuelva a WWE.

Y para quienes desean que Shawn Spears reconduzca su carrera luchística dentro de TNA, ahora llega Matthew Rehwoldt.

This is your reminder that the wrestling business is smaller than you think, and most of us are all friends with each other and have all worked with each other at different times/places.



Friends coming by to say hi to other friends is not breaking news 🤷‍♂️ https://t.co/BSEpMVpjHm