Shawn Spears: «Tony Khan no le tiene miedo a WWE»

Por razones obvias, Tony Khan no tiene ningún interés en que luchadores de AEW abandonen la compañía para ir a WWE. Por ejemplo, la condición que le puso a Malakai Black para rescindir su contrato y tomarse un tiempo de descanso fue justamente que no lo utilizara para volver. Finalmente, el integrante de la House of Black volvió a la organización Khan. Lo mismo sucede con el imperio McMahon, tampoco quieren que sus Superestrellas sean All Elite. Por ejemplo, Renee Paquette estuvo hablando con su antigua empresa antes de ser All Elite.

► Shawn Spears alaba a Tony Khan

Al fin y al cabo estamos hablando de competencia, de televidentes, de éxito financiero, de muchos elementos que entran en juego cuando tal o cual luchador va a una compañía o a otra, sobre todo si hablamos de grandes nombres que mueven notablemente el mercado. Por otro lado, eso no quiere decir que Tony Khan o que Triple H tengan miedo, más bien habría que hablar de interés. ¿Acaso a WWE le interesa que Chris Jericho se fuera hacia AEW? No. ¿Acaso a AEW le interesa que Cody Rhodes volviera a WWE? No. Y ya veremos qué sucede con MJF cuando llegue 2024.

Mientras tanto, Shawn Spears aclara que su jefe no tiene miedo de la competencia y desmiente que no despida a nadie por miedo a que se vayan a WWE (vía K&S WrestleFest).

“Diré que Tony Khan no le tiene miedo a nada. Durante la pandemia, cuando se despidió a mucha gente o mucha gente no pudo conseguir trabajo en la escena independiente y todo se cerró, Tony mantuvo a esos tipos independientes cobrando. Es más generoso de lo que mucha gente piensa”.

