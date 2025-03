¿Shawn Spears quiere ir de nuevo al main roster de WWE?

A Shawn Spears le está yendo de maravilla en NXT desde que regresó en 2024 pero especialmente en 2025 ya que acaba de ganar el Campeonato de Norteamérica y lidera una facción con Brooks Jensen, Niko Vance e Izzi Dame como pupilos. Y cuando a una Superestrella del territorio de desarrollo/tercera marca de WWE le empiezan a funcionar tan bien las cosas, parece cuestión de tiempo que llegue al main roster.

► Nunca se sabe, pero no

Pero, ¿es lo que está buscando él, mudarse a Raw y SmackDown? Esto en realidad no depende de él, como él mismo menciona en Gabby AF, pues si allí lo quiere la compañía allí es donde va a ir. Por otro lado, también aclara que es feliz donde está en el presente, lo que es un indicativo de que realmente no está pensando, no está deseando, en tomar ese camino hacia los shows principales.

«No voy a ningún lado. Este es el último destino. [Cuando Gabby dice que quiere verlo en el roster principal] No. Y digo ‘no’ en el sentido de que no es mi decisión. Si Hunter me selecciona, como un pollo, si me elige, es su decisión. Si Shawn dice: ‘Sube’, es su decisión. Por ahora, estoy muy satisfecho, muy feliz con donde estoy y con lo que estoy haciendo. Me encanta esto.

Lo increíble para mí es que todos los que están en el roster principal ahora, todos en los puestos más altos, en cierto grado, los he enfrentado en algún momento. Ya sea en el territorio de desarrollo o en otras empresas, he estado con ellos. Y ahora verlos ahí, mientras yo sigo siendo parte de la máquina, sigue siendo especial. Simplemente estamos en diferentes secciones de la empresa, pero todos formamos parte de ella, y eso es lo hermoso. Estoy bien con eso.»