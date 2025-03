Shawn Spears, nuevo Campeón Norteamericano NXT

En la más reciente edición de NXT, y en el evento estelar de la velada, vimos cómo Tony D’Angelo cayó ante Shawn Spears, quien se convirtió en el nuevo Campeón Norteamericano NXT.

Spares estuvo acompañado de Izzi Dame, Brooks Jensen y Niko Vance. Sonó la campana y D’Angelo conectó una ráfaga de derechazos sobre Spears. Spears respondió con un splash y una serie de golpes en el rostro, pero D’Angelo lo llevó contra la esquina con varios machetazos al pecho.

Luego, le aplicó un lazo al cuello mientras ambos forcejeaban sobre las cuerdas, hasta que Spears lo cegó con un rasguño a los ojos y lo castigó con una patada al rostro. D’Angelo volvió al ataque con más derechazos en la esquina y en el abdomen de Spears, pero este lo hizo tropezar sobre las cuerdas y lo castigó con pisotones.

Acto seguido, tomó una silla del exterior, pero el réferi lo convenció de no usarla, lo que permitió que D’Angelo lo enviara por encima de la tercera cuerda al suelo. Spears retomó el control y castigó a D’Angelo con la de a caballo.

Sin embargo, D’Angelo reaccionó con una lanza y lo regresó al ring antes de subir a la tercera cuerda. Intentó lanzarse, pero Spears lo interceptó con un derechazo al abdomen y lo derribó con un supléx.

Mientras tanto, Adriana Rizzo atacó a Dame con un Thesz Press en ringside, y Channing Lorenzo «Stacks» junto a Luca Crusifino se enfrascaron en un enfrentamiento con Vance y Jensen.

En medio del caos, Stacks golpeó accidentalmente a D’Angelo, quien cayó de espaldas contra la silla de Spears sobre la ceja del ring. Spears aprovechó la situación y conectó el C4 sobre D’Angelo en el centro del cuadrilátero, luego lo cubrió, pero este logró sobrevivir. D’Angelo intentó contraatacar con un rompe espinas dorsal, pero Spears revirtió la movida con una rodada a espaldas y se llevó la victoria.

Shawn Spears has won the North American Title

Dawg so much crazy shit happening this week #WWENXT pic.twitter.com/QLfX0g2Wgb

— CrispyWrestling (@CrispyWrestlin) March 5, 2025