El talentoso Shawn Spears, quien había llegado a AEW para recuperar su carrera en la lucha libre profesional, tras su fallido paso como Tye Dillinger en WWE, decidió salir de la empresa en diciembre de 2023, en una movida algo sorpresiva. Spears terminó de regreso a WWE, específicamente, a NXT, en febrero de 2024.

Y, desde entonces, se ha convertido en alguien muy importante en la programación televisiva de NXT. Recientemente, Spears habló con el video podcast Gabby AF, y allí reveló la verdadera razón por la cual decidió salir de AEW. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Shawn Spears revela qué lo motivó a irse de AEW para volver a WWE

“Tuve una oportunidad en AEW, y creo que, al igual que en este negocio, se trata de una evolución personal que nosotros, como luchadores, buscamos. A veces, para mí, simplemente sentía que no estaba en el lugar correcto, así que necesitaba irme.

“He sido bastante inteligente en la vida—créelo o no, lo sé, lo sé. Pero me aseguré de que el dinero no fuera mi prioridad. Ahora es un poco diferente porque tengo hijos, pero aun así, el dinero sigue sin ser lo más importante. Para mí, el tiempo es lo más valioso. Estoy mucho más cerca del final de mi carrera que del inicio.

«Creo firmemente que si sientes en tu interior que algo tiene que cambiar, o sientes que no perteneces a un lugar, o simplemente tienes esa sensación—hazlo. Sí, hazlo. ¿Por qué no?

«Sentí que debía hacerlo. Me queda un tiempo limitado, y quiero aprovecharlo de la manera en que yo quiera. Con eso me refiero a que quería contribuir, ir a un lugar donde no necesariamente me necesitaran, pero sí me quisieran. Tomé ese gran paso, y valió la pena».