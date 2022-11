Jon Moxley fue Campeón Interino de Peso Completo AEW cuando CM Punk era Campeón Mundial pero estaba lesionado. La compañía decidió no despojar de título al «Best in the World» sino crear uno nuevo provisonalmente para que hubiera un monarca semana a semana en la televisión. No es tan habitual en la lucha libre profesional pero quienes sigan UFC sabrán que en esta organización de artes marciales mixtas sí. Por ejemplo, el mexicano Brandon Moreno es el actual Campeón Interino de Peso Mosca. Y el también nativo de México Yair Rodríguez y Josh Emmett van a pelear por el Campeonato Interino de Peso Pluma. Volviendo a All Elite Wrestling, Jamie Hayter es la Campeona Interina AEW tras vencer a Toni Storm en Full Gear 2022 mientras la Campeona Mundial, Thunder Rosa, está lesionada.

► Shawn Spears critica los títulos interinos

Han estado valorando la posibilidad de despojar a la también mexicana pero de momento no han tomado la decisión. Tony Khan quiere darle más tiempo para que se recupere y vuelva a la acción luchística y entonces verse las caras con quien tenga el título provisional. Dicho esto, este tipo de cinturones provocan diferentes opiniones, hay quienes están de acuerdo con que se creen e incluso se pongan en juego mientras que hay quienes no. En este segundo grupo incluimos a Shawn Spears, luchador de la misma empresa All Elite, pues los considera una estupidez, como señala en redes sociales.

This “interim” stuff is bullshit. You’re either the Champion, or you’re not. — Shawn Spears™️ (@ShawnSpears) November 20, 2022

«Esta cosa ‘interina’ es una estupidez. Eres campeón, o no lo eres«.

La explicación parece sencilla: Hayter es campeona, pero Rosa también y AEW no quiere arrebatarle su triunfo porque haya tenido la mala suerte de lesionarse.

¿Qué os parecen las palabras de Shawn Spears?